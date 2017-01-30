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30 يناير, 2017   2553

الصحة : نجاح عملية تكميم وفتاق للحجاب الحاجز بالمنظار في مستشفى الملك خالد

-وزارة الصحة

 

صراحة-الرياض:نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد العام في إجراء عملية تكميم لمعدة وعملية فتاق للحجاب الحاجز لمريضة، حيث قام الفريق الطبي بتحرير المريء بالكامل من الإلتصاقات وإصلاح الفتاق بعد تكميم المعدة.
وتمت العملية بواسطة المنظار عن طريق فتحة واحدة لجسم المريضة لا تتعدى طولها نصف سم إلى 1 سم بدلاً من عمل شقوق كبيرة التي قد تؤدي إلى ألآم الكبيرة والالتهابات والندبات بعد العملية، حيث تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد -.
يذكـر أن الفترة التي يقضيها المريض بالمستشفى في مثل هذه الحالات لا تتعدى الأسبوع، وأن عودته لحياته الطبيعية تكون أسرع من العمليات المفتوحة – بتوفيق الله -.

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