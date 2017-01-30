أمانة القصيم تبدأ تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله مع الضاحي

صراحة-بريدة:تواصل أمانة منطقه القصيم أعمال تنفيذ تقاطعات طريق الملك عبدالله ببريده ، حيث بدأت مؤخرا تنفيذ التقاطع العاشر الذي يصل طريق الملك عبدالله بحي الضاحي جنوب مدينه بريده وتتمثل الأعمال بتنفيذ قواعد الكبري حيث سيعبر القادم من طريق الملك عبدالعزيز غربا فوق طريق الملك عبدالله ليصل إلى أحياء الروابي والضاحي .

وأوضح وكيل الأمين للدراسات والإشراف المهندس عبدالعزيز بن محمد السحيباني، ان هذا التقاطع سيسهم في الحركة المرورية، ورابط للأحياء الجنوبية نظراً إلى النمو الكبير الذي تشهده الأحياء المجاورة وسيكون التقاطع بمثابة ناقل للحركة من طريق الملك عبدالله والملك عبدالعزيز إلى طريق عمر بن عبدالعزيز .

وبين السحيباني أن ابرز الأعمال التنفيذية والإنشائية التي تم تنفيذها ترحيل الخدمات المتعارضة مع التنفيذ مثل المياه والهاتف وأعمدة الكهرباء ,وصب قواعد أعمدة الجسر ، مشيرا إلى انه تم تنفيذ حوالي ٢٥% من التقاطع ويتوقع الانتهاء منه خلال ١٠اشهر حسب البرنامج الزمني التنفيذي لأعمال المشروع