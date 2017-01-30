المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية يلتقي مسؤولي المفوضية الأممية لشئون اللاجئين في الأردن

صراحة-الرياض:التقى المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان, مسؤولي مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن برئاسة الممثل المقيم للمفوضية في الأردن ستيفانو سيفيري ومدير مكتب المفوضية في مخيم الزعتري هوفك ايتميزيان أمس, لبحث أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن وسبل تعزيز العمل والتعاون والتنسيق القائم بين الحملة السعودية و المفوضية السامية لشئون اللاجئين .

وأكد الدكتور بدر السمحان خلال اللقاء الشراكة المتينة التي تربط الحملة الوطنية السعودية و المفوضية السامية لشئون اللاجئين على مستوى المنطقة، مضيفًا أن الحملة ومن المنطلق الديني و الأخلاقي والاخوي الذي يربط بين الشعبين السعودي والسوري جعلت هدفها الأسمى هو الوقوف بجانب النازحين و اللاجئين السوريين في جميع مناطق تواجدهم و تذليل الصعاب التي تواجه تقديم المساعدات الإغاثية لهم حتى يتمتعوا بحياة خالية من المصاعب و معاناة اللجوء و فتح سبل التعاون والتشارك مع المنظمات العاملة للارتقاء بالمستوى المطلوب تقديمه لخدمتهم .

وثمّن ستيفانو سيفيري من جانبه المهنية العالية التي تتميز بها الحملة الوطنية السعودية على مستوى المنطقة والعالم شاكرًا الدعم الحقيقي الذي يتم تقديمه للنازحين واللاجئين السوريين, موضحًا أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين تقوم بواجبها تجاه المستضعفين من السوريين من خلال توفير سبل النجاح في البرامج والمشروعات الإغاثية والتي من شأنها أن تعود عليهم بالنفع وأن يتمتعوا بحياة جيدة وسعيدة مرحبًا في الوقت نفسه بتطور العلاقة الاستراتيجية بين الحملة الوطنية السعودية و المفوضية السامية لشئون اللاجئين .