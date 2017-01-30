ضبط (٢٦٧١ ) مخالفاً لنظام الإقامة في حائل

صراحة – محمد المحسن : نفذت شرطة منطقة حائل وفرع مكتب العمل بحائل حملة أمنية شاملة على كافة أحياء مدينة حائل والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها بإشراف من قبل سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد وسعادة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الأستاذ / فريح بن محمد العياد وتأتي هذه الحملة والحملات السابقة تنفيذا لأوامر وتوجيهات مقام وزارة الداخلية ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الامير / عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومعالي مدير الأمن العام الفريق / عثمان بن ناصر المحرج لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وقد أسفرت هذه الحملة عن القبض على عـدد (٢٦٧١ ) مخالفا ومـتخلفاً في الفترة مــن ١ / ٤ / ١٤٣٨ هـ وحـتى ٣٠ / ٤ /١٤٣٨ هـ تم إحالة المقبوض عليهم لجهة الاختصاص تمهيدا لإستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم .

هذا ولاتزال الحملة مستمرة .