أمانة جدة تحبط بيع مخطط عشوائي شرق جدة

صراحة-الرياض:ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي الحكومية والحد من نشأة العشوائيات إنفاذا لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة للبلدات الفرعية بضرورة تكثف الجولات الميدانية في البلديات الطرفية لحماية الأراضي الحكومية من التعديات ولمكافحة نشأة العشوائيات.

قامت بلدية بريمان الفرعية بإحباط بيع مخطط عشوائي يقع شرق حي الكوثر, وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس فيصل المالكي بان المخطط العشوائي تقدر مساحته الاجمالية بنحو 600,000 متر مربع تقريبا, حيث تمت ازالة جميع البتر الموجودة على الطبيعة كما تم اتلاف الشوارع الترابية التي تم تمهيدها بغرض الوصول الى المخطط العشوائي

وفي اطار منع انتشار المستودعات المخالفة والتي تقع داخل الاحياء السكنية, قامت بلدية بريمان بإزالة مستودعين كان يتم تهيئتهم بشكل مخالف لاستخدامات تخالف نظام البناء في المنطقة كما تم سحب المعترضين الى قسم الشرطه .

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الاراضي الحكومية، ومكافحة نشأة العشوائيات من خلال التبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.