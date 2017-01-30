“التجارة” تستدعي أكثر من 650 ألف منتج معيب خلال 2016

صراحة-الرياض:فيما تواصل وزارة التجارة والاستثمار الإعلان عن استدعاء المنتجات المعيبة التي أثبتت الاختبارات والفحوصات أوالمعلومات الدولية الموثوقة وجود عيوب مصنعية بها لاسترجاعها أو إصلاحها مجاناً، أظهرت إحصائية حديثة لمركزاستدعاء المنتجات المعيبة في الوزارة عن استدعاء 652179 منتج معيب خلال العام 2016 م جرى الإعلان عنها فيحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة وعبر الصحف المحلية، حيث سجلت المركبات الكمية الأكبر منها باستدعاء487.651 مركبة خلال العام .

ووفق إحصائية المركز للعام 2016 م فقد بلغ مجموع حملات استدعاء المنتجات بمختلف أصنافها 208 حملة استدعاء، سجلتالمركبات أكبر عدد منها بواقع 191 حملة استدعاء، فيما توزعت 17 حملة الباقية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيةومنتجات استهلاكية وغيرها.

كما جرى نشر أكثر من 500 إعلان لتلك الاستدعاءات في الصحف المحلية بواقع ثلاث إعلانات لكل واحد منها، بالإضافة إلىنشرها في حسابات الوزارة في شبكات التواصل الاجتماعي لتصل لأكبر شريحة من المستهلكين.

وكان من أبرز استدعاءات المنتجات الاستهلاكية خلال 2016 استدعاء 6186 جهاز سامسونج جالكسي نوت 7 لاحتماليةوجود خلل في البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق، واستدعاء 13300 قطعة من مجموعة قوابس السفر لشركة “Apple”لاحتمالية حدوث كسر في القابس قد يؤدي إلى الإصابة بصدمة كهربائية حال لمسه، وكذلك استدعاء 889 طاولة طعام“Home Center” لاحتمالية تعرض سطح الطاولة الزجاجي للكسر بشكل مفاجئ.

ومن أبرز استدعاءات المركبات تم استدعاء 1614 مركبة “Lexus” ES موديل 2016 لوجود خلل في نظام الفرامل المانعللانغلاق قد يؤدي إلى فقد توازن المركبة، واستدعاء 3647 مركبة GMC”” سييرا موديل 2014-2015 لخلل في وحدة تثبيتحزام الامان قد يؤدي لتقليل فاعليته حال وقوع حادث، بالإضافة إلى استدعاء 3684 مركبة “Nissan” ألتيما موديل 2014-2015 لخلل في قفل غطاء المحرك قد يؤدي إلى انفتاح الغطاء بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

وسجلت أكبر كمية استدعاء تم الإعلان عنها استدعاء 44450 مركبة “Toyota” يارس موديل 2006 – 2009 لخلل في نافخالوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروجها بطريقة غير آمنة، في حين كانت أكبر كمية استدعاء لسلع استهلاكية لـ 143400 وحدةمن حفائض “Huggies” للأطفال لاحتمالية ذوبان صمغ اللاصق قد يؤدي إلى تلاصق الحفائض مع بعضها.

كما تعاونت وزارة التجارة والاستثمار ممثلةً بمركز الاستدعاء مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركزالسعودي لكفاءة الطاقة في إطلاق حملة تصحيحية شملت 630 مركبة “ Chevrolet” ترافيرس و 338 مركبة “GMC“اكاديا لخطأ في قيمة اقتصاد الوقود الفعلية عن المبيّنة في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على المركبة الجديدة.

وتدعو الوزارة كافة المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات للتأكد من سلامة مركباتهم دوريًا وخلوّها من أيةعيوب مصنعية وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلًا في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء،وذلك لإصلاحها مجانًا ودون النظر لحالة ضمان المركبة.