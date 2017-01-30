إدارة شؤون الحج والعمرة تواصل استقبالها لقاصدي بيت الله الحرام بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

صراحة-الرياض:تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة استقبال الزوار والمعتمرين بصالة الحجاج الداخلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على ثلاث فترات متداخلة ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً وذلك بالترحيب بهم وإهداؤهم ماء زمزم المبارك والمطويات والكتيبات الإرشادية والتوجيهية باللغات المختلفة ليطلعوا عليها وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة ليتزودوا بكم من المعلومات التي تساعدهم على أداء مناسكهم على الوجه المطلوب, موضحاً ذلك سعادة مدير إدارة الحج والعمرة الأستاذ فيصل بن صالح مدني.

وأكد سعادته أن هذا الموقع يوفر خدمات مميزة ونوعية لضيوف الرحمن طوال موسم العمرة وموسم الحج , مشيراً في الوقت ذاته الحرص علىاستمرار العمل.

وأضاف مدني أن إدارة شؤون الحج والعمرة مستمرة في التنسيق مع الجهات المسؤولة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالتوسع وفتح مقر جديد بالصالة الجنوبية لتأدية مهامها باستقبال الزوار المعتمرين