وزير التجارة يلتقى الوفد البوسني الصربي الموحد

صراحة-الرياض:التقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في الرياض اليوم الوفد البوسني الصربي الموحد الذي يزور المملكة حالياً .

وبحث وزير التجارة والاستثمار مع الوفد الزائر سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتعلقة في مجالات التراث والسياحة بين المملكة وجمهوريتي البوسنة والهرسك وصربيا وتمكين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من تلك الفرص.

وأكد الدكتور القصبي في تصريح صحفي أن الاستثمار مجاله واسع ولا حدود له، مشيراً الى أن وزارة التجارة تسعى وبشكل جاد على تشجيع المستثمرين من داخل الوطن سواء في مجال الاستيراد أو الصناعات المحلية، اضافة الى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ودول

الوفود الزائرة.

وقال : نعمل حالياً على منظومة متكاملة تبدأ بأنظمة وحوافز وفرص استثمارية تحمل طابع الجدوى الاقتصادية في تلك الدول، التي بدورها تمكن المملكة العربية السعودية ومستثمريها ورجال أعمالها من الاستفادة من الفرص النوعية التي تمثل أغلب النواحي الاقتصادية والاستثمارية ومن ضمنها السياحية.

ورأى الدكتور ماحد القصبي أن الشأن السياحي شأن مهم على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، الأمر الذي يتطلب التعريف بتلك الدول والأماكن السياحية المهيأة للاستثمار، إلى جانب السياحة الصحية والعلاجية وغيرها من الأمور الاستثمارية المتعلقة بالقطاع السياحي على وجه التحديد.

ورأس الوفد البوسني معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية ميركو شاركوفيش، ويضم عددا من المسؤولين في وزارة التجارة البوسنية ورئيس غرفة التجارة الخارجية وعددا من رجال الأعمال، فيما رأس الوفد الصربي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات راسم ليايتش، ويضم مسؤولين من وزارة التجارة والسياحة، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة الصربي، وعددا من رجال الأعمال.