منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في مدينة كيبيك الكندية

صراحة-الرياض:دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم الجبان الذي نفذه إرهابيون على مسجد في مدينة كيبيك الكندية، الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 6 مصليين أبرياء وإصابة عشرات الآخرين بجراح.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن شعوره بالصدمة والحزن إزاء هذا العمل الشنيع الذي يتعارض مع روح التسامح والإنسانية واحترام دور العبادة.

وقدم معاليه خالص تعازيه لأسر الضحايا وكندا حكومة وشعبا لوقوع هذه الخسائر المأساوية في الأرواح, كما دعا للمصابين بعاجل الشفاء.

وجدد معالي الدكتور العثيمين تأكيد الموقف المبدئي للمنظمة الرافض لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب.