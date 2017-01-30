جامعة القصيم تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا

صراحة-بريدة:أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة القصيم بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا بدءاً من الأحد القادم ويستمر لمدة أسبوعين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجامعي 1438 /1439هـ ، علماً أن عدد البرامج المتاحة للتقديم 67 برنامجاً في الدراسات العليا منها 15 برنامج في الدكتوراه و 52 برنامجاً للماجستير.

وأوضح عميد الدراسات العليا في الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد ، أن عملية القبول في هذه البرامج تتم عبر الموقع الإلكترونية للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية, مشيراً إلى أنه سيكون هناك اختبار تحريري تقدمه الأقسام للمتقدمين وسوف يتم تحديد موعده بعد الانتهاء من فترة التقديم .

وبين الحميد أنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة من خلال موقع عمادة الدراسات العليا بالجامعة عبر الرابط التالي : www.gsd.qu.edu.sa