النفط يتراجع مع نمو أنشطة الحفر في الولايات المتحدة

صراحة-وكالات:تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن أثارت أنباء عن زيادة أخرى في أنشطة الحفر في الولايات المتحدة القلق من تنامي إنتاج الخام في وقت يسعى فيه كثير من منتجى النفط على مستوى العالم للوفاء باتفاق لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.

وارتفع عدد منصات الحفر الأمريكية العاملة لأعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015 الأسبوع الماضي بحسب بيانات بيكر هيوز التي أظهرت أن المنتجين يسعون للاستفادة من تجاوز أسعار النفط مستوى 50 دولارا للبرميل.

ونزل مزيج برنت خام القياس العالمي 25 سنتا إلى 55.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش في حين نزل الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 53.09 دولار.

وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.ام أويل اسوشييتش في لندن “أسعار النفط انخفضت بسبب ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية.”

وأضاف أن تقرير مؤسسة بترو-لوجيستيكس الذي ذكر أن أعضاء أوبك خفضوا الإنتاج بواقع 900 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني “لم يكن مشجعا” لأنه يعني ضمنيا أن نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج المستهدفة لم تزد عن 75 في المئة.