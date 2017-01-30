إغلاق منشأة وإنذار 35 أخرى ضمن جولات بلدية محافظة رأس تنورة

صراحة – محمد المحسن : وجهت بلدية محافظة رأس تنورة ٣٥ إنذاراً، لمنشآت مخالفة، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت خلال الشهر الماضي، فيما تواصل البلدية أعمالها الرقابية، للتأكد من الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والتجارية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح الملحم، أن إدارة صحة البيئة بالبلدية قامت خلال الشهر الماضي، بأكثر من ٣٠ جولة ميدانية، لأكثر من ٣٠٥ منشآت، نتج عنها إغلاق منشأة وتحرير ٣٥ إنذارا لمنشآت مخالفة للاشتراطات الصحية، لافتاً إلى مواصلة البلدية للأعمال الرقابية الميدانية.

وبين الملحم، أن إجمالي الغرامات المحصلة بلغ أكثر من ١١ ألف ريال، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات, تضمنت مخالفات مباني، وتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ المواد الأولية، وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وتشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية، مشيراً إلى أنه تم مصادرة وإتلاف حوالي ١٧٥٠ كيلو غراما من الخضار الفواكه غير الصالحة للاستهلاك، و ١٠٠ كيلو تمباك, كما أصدرت بلدية رأس تنورة ٢٨ رخصة جديدة, فيما تم تجديد ٣٤ رخصة أخرى, وذلك خلال الشهر الماضي.