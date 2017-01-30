شرطة الرياض تطيح بأحد الجناة امتهن سرقة عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

صراحة – نواف العايد : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : في اطار الخطط الموضوعة لمكافحة الجريمه بكافة أشكالها ، فقد وفقت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإيقاع ب أحد الجناة (إثيوبي في العقد الثالث من العمر ) في كمين محكم اثر قيامه بالترصد لعملاء البنوك و متابعتهم و سلب ما بحوزتهم من أموال بعد خروجهم منها تحت تهديد السلاح

و بسماع اقواله اقر مبدئياً بارتكاب سبع عمليات سرقة و سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح أو تكسير زجاج سياراتهم و الاستيلاء على ما بداخلها ، و بلغت جملة المسروقات النقدية قرابة النصف مليون ريال كما أقر باستخدامه لسيارة مستأجره بموجب و ثائق مزوره

جرى ايقافه لدى مركز الشرطة المختص و تحريز المضبوطات كما جرى إيقاف الموظف المختص بشركة التأجير لتساهله في تطبيق الإجراءات النظامية و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لاكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص