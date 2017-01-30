الأمير خالد الفيصل يسلم شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لعشرين قياديا بمكة

صراحة – محمد المحسن : سّلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اليوم, شهادات برنامج الإنتاجية الإدارية الفعالة لـ٢٠ من القيادات الإدارية العليا للأجهزة الحكومية في المنطقة.

ويأتي البرنامج استناداً إلى رؤية أمير منطقة مكة المكرمة ممثلة في استراتيجية بناء الإنسان وتنمية المكان، من خلال المشاركة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث انطلق البرنامج الذي نفذته إدارة تقنية المعلومات بالإمارة عام 1434، وهو برنامج صمم من الشركة العالمية LMI(Leadership Management International).

ويهدف البرنامج إلى تمكين ١٢٠ قيادياً من المشاركة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتوظيف الطاقات والخبرات الإدارية المساندة لهم ولتهيئة وصناعة قادة إداريين للمستقبل، تقدم بأسلوب جلسات أسبوعية بواقع ساعتين أسبوعياً لمدة سبعة أسابيع يقدم فيها المشارك حصيلة تحصيله خلال الأسبوع، حيث يتم فيها عرض الخبرات والرؤى الناجحة للنقاش، فيما تم تنفيذ الدورات الست بالتعاون مع شركة مكيون.