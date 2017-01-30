فرع وزارة العمل بحائل ينفى ما تم تداولة بشأن إلغاء دار المسنين ودمجهم مع الأيتام

صراحة – نواف العايد : إشارة إلى الخبر المنشور والمتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن إلغاء دار المسنين ودمجهم مع الأيتام، أكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بمنطقة حائل أن الخبر خالي من الدقة والمصداقية تمامًا.

وأشار إلى أن دار المسنين (الندى) سابقًا كانت تحت مظلة الجمعية الخيرية بحائل لعدة سنوات، مع العلم بأنن جميع دورالمسنين على مستوى المملكة تحت مظلة الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة وهذا ما تم في منطقة حائل موخرًا ضم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية أسوةً بمناطق المملكة مع تقديرنا لجهد الجمعية الخيرية سابقًا.

وأضاف، تم تخصيص مقر لهم في مركز الدكتور ناصر الرشيد التى تزيد مساحتها عن ٣٠ ألف متر مربع ويحتوي على أجنحة منفصلة تمامًا عن مقر الأيتام وتم العمل بإدارة مستقلة تمامًا عن إدارة الأيتام وتم دعمه بعدد من موظفين الوزارة وعدد من الكوادر الطبية إضافة إلى عدد من السيارات وسيارة اسعاف خاصة، وتم تخصيص البوابة الشمالية لدار المسنين وذلك للاستفادة من هذا الصرح الشامخ حيث يشمل على عيادة طبية وصالات رياضية وعلاج طبيعي لتقديم خدمة ورعاية أشمل وأجود للأباء.

ونسعى للعمل وفق توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن سعد، وتطلعات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

داعيًا إلى تحري الدقة في المعلومة الصحية والتأكد من المصدر.