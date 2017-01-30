جناح طب الأسنان بجامعة جازان يبدأ استقبال الحالات العلاجية بالمهرجان الشتوي

صراحة – نواف العايد : بدأ جناح كلية طب الأسنان بجامعة جازان المشارك في فعاليات المهرجان الشتوي التاسع بالقرية الترثية بمدينة جيزان استقبال الحالات العلاجية من زوار المهرجان، مقدماً جميع التسهيلات التي من شأنها سرعة التشخيص والعلاج والمتابعة، كما يمنح الجناح مواعيد لعيادات طب الأسنان لتقديم خدمة علاجية شاملة في الحالات التي تستدعي تحويلها للعيادات.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبد الوهاب الأمير، أن مشاركة الكلية هذا العام في المهرجان الشتوي تعد الثالثة، من خلال جناح يحتوي على عيادة أسنان متكاملة التجهيزات للرجال والنساء, إضافة إلى ركن توعوي ضم العديد من المطبوعات التعريفية والملصقات الطبية، إضافة إضافة إلى بعض المستلزمات التي تحافظ على صحة الفم وسلامة الأسنان.

وأكد الدكتور الأمير أن هذه المشاركة تهدف إلى التعريف بكلية طب الأسنان وما تقدمه عياداتها من خدمات علاجية في مختلف تخصصات طب الأسنان، إلى جانب التعريف بأماكن العلاج المتوفرة في منطقة جازان والمراحل العلمية الصحيحة لعلاج الفم والأسنان.

يذكر أن كلية طب الأسنان بجامعة جازان تحتوي على 120 عيادة متطورة لعلاج الفم والأسنان في مختلف المستويات والتخصصات 50 وحدة منها مخصصة للعيادات التعليمية للطلاب و50 وحدة للعيادات التعليمية للبنات كما جهزت 18وحدة للعيادات التخصصية الاستشارية ووحدتان مخصصتان لكبار الشخصيات, حيث تم تجهيز هذه العيادات بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان.