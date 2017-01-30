90% نسبة إشغال الفنادق والوحدات السكنية بجازان

صراحة – فيصل القحطاني : سجل قطاع الإيواء السياحي بمنطقة جازان خلال إجازة منتصف العام الحالية أعلى معدلات الإشغال على مدى عام, حيث تجاوز معدل الإشغال بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة نسبة الـ 90%.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن نسبة الإيواء السياحي في الفنادق والوحدات السكنية بالمنطقة بلغت90%, فيما بلغت معدلات إشغال المنتجعات والقرى السياحية 80 %.

وبين المهندس الكبيسي أن فرع الهيئة سيكثف أعماله الرقابية خلال الإجازة على قطاع الإيواء السياحي، عبر تنفيذ خطة الجولات الرقابية للمفتشين, التي تهدف إلى الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى خدمة للزوار الذين تستقبلهم منطقة جازان.

وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في عدد السياح خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول ومرتادي فعاليات منطقة جازان، مضيفاً أن المنطقة أصبحت من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثير من الأسر في المملكة، لما تملكه من مناخ معتدل في هذه الفترة.