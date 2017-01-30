أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن

صراحة – خالد الحسين : أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

وأدّى الصلاة مع سموه أخو الفقيد صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن , وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن العبدالله الفيصل , وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن محمد , وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن , وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , وأبناء الفقيد أصحاب السمو الأمراء ( محمد ، وسعود ،وخالد ) , وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .