حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني تنجز 328 مشروعاً لتوفير مياه الشرب

صراحة – نواف العايد : استكمالاً للدور الإنساني والجهود الخيرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وضمن سلسلة المشاريع الإنشائية التي تنفذها حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق في مناطق مختلفة من باكستان لمساعدة المتضررين من الفيضانات والكوارث الطبيعية، أعلنت الحملة عن إنجاز 328 مشروعاً من مشاريع توفير المياه الصالحة للشرب.

وأوضح المدير الإقليمي لحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني اليوم أن هذه المشاريع تنوعت ما بين عمل إمدادات شبكات المياه وتركيب مضخات يدوية وحفر آبار إرتوازية وبناء خزانات للمياه وتركيب اجهزة لتنقية المياة مزودة بالطاقة الشمسية في المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات في 26 محافظة بجميع الأقاليم الباكستانية بتكلفة بلغت 14296657 ريال، حيث استفاد من المشروع ما يقارب مليون شخص.

وأضاف أن هذه المشاريع تستهدف بشكل عام المتأثرين من الوضع الإنساني الحالي ومن شح مياه الشرب النقية نتيجة الأضرار التي لحقت بمصادر المياه وخاصة الآبار بسبب الفيضانات وتدهور الخدمات الصحية، مما نتج عنه تلوث البيئة وتفشي الأمراض والأوبئة.

وبيّن أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها الحملة في باكستان من أجل تحسين الوضع الصحي ومنع انتشار الأوبئة في المنطقة، مؤكداً أن الحملة لن تألو جهدا في إنجاز مشاريع تمكن السكان من الحصول على المتطلبات الأساسية للحياة وعلى رأسها المشاريع الخاصة بتوفير المياه التي تعدّ عصب الحياة.

وأكد الدكتور العثماني أن هذه المساعدات تأتي استكمالاً لما تسير عليه المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية ـ حفظهما الله ـ وبدعم عطايا وإحسان أيادي الشعب السعودي لأشقائهم المتضررين في باكستان من الكوارث الطبيعية.