مبيعات مهرجان الزيتون تتجاوز 3 ملايين ريال منذ افتتاحه

صراحة – فيصل القحطاني : كشف المدير التنفيذي لمهرجان الزيتون بالجوف حسين بن علي الخليفة أن عدد زوار المهرجان خلال الأيام الأربعة الأولى قد وصل إلى 32 ألف زائر فيما بلغ حجم المبيعات 3,5 مليون ريال .

وبين الخليفة أن مهرجان الزيتون منذ أن فتح أبوابه الأربعاء الماضي شهد إقبالاً كبيراً من الزوار بشكل لافت من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج ، مشيراً إلى أن مهرجان الزيتون يعد فريداً من نوعه بالخليج ، حيث يضم أكبر سوق خليجي لزيت الزيتون الذي يعرض مايفوق عن 200 ألف لتر من زيت الجوف الذي حجز أسمه على الخارطة العالمية وأصبح مطلب للآف من المستهلكين الذين يحرصون على زيارة المهرجان والتسوق منه.

وأوضح الخليفة أن النسخة العاشرة من مهرجان الزيتون تحظى بعدد كبير من المعارض إضافة للمعرض الرئيسي معرض الزيتون , التي وصل عددها لعشرة معارض تضم 300 جناح ، ففي معرض قافلة العلوم الذي تنظمه سابك يتعلم الأطفال الكيمياء والرياضيات والفيزياء بأسلوب ترفيهي تعليمي يجد إقبالا كبيراً من الأطفال ، وفي معرض المواهب تعرض الهيئة العامة لرعاية الشباب عددا من المواهب والفنون للشباب ، وفي المعرض النسائي أجنحة وفعاليات متنوعة نسائية ، وكذلك في الأجنحة الحكومية عدداً من الإدارات تقدم خدماتها ، وفي قرية براعم التحدي يقدم خدمات متنوعة وأنشطة ترفيهية لذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة .