انطلاق النسخة الثانية لمعرض “أوتو ميكانيكا جدة” غداً

صراحة – خالد الحسين : تنطلق غداً النسخة الثانية لمعرض “أوتو ميكانيكا جدة 2017” لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة 174 عارضاً من 25 دولة، ما يعد منصة فريدة لأبرز موردي ومصنعي خدمات المركبات بالعالم لتأسيس علاقات أعمال طويلة مع رجال المال والأعمال بالمملكة.

وتجتمع شركات التصنيع الدولية وخبراء الصناعة والنقل وصانعي القرار للأساطيل واللوجستيات من صناعة خدمات المركبات بالمملكة, مع انطلاق فعاليات المعرض في نسخته الثانية، ما يعزز “أوتوميكانيكا جدة” من حالة التفاؤل الجديدة في صناعة تشير الأبحاث أنها ستبدأ طريقها للتعافي في 2017، بنمو دائم حتى 2021 على الأقل.

وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة نسبة إجمالي العائدات في سوق خدمات المركبات بالمملكة إلى 5.1 % سنوياً خلال السنوات الخمسة القادمة، ليصل حجمه إلى 33.62 مليار ريال عام 2021، تشمل قطع الصيانة الدورية، مثل الإطارات 10.5 مليار ريال، البطاريات 1.56 مليار ريال، والزيوت والشحوم6.01 مليار ريال، فيما يتوقع أن تسهم دواسات المكابح، ما يقرب من 25 % من فئة القطع الأخرى بـ 15.55 مليار ريال.

ويحتوي معرض “أوتوميكانيكا جدة” الذي يقام على مساحة 9,000 م2، على ستة أقسام للمنتجات الرئيسية تشمل القطع والمكونات، الإلكترونيات والنظم، الاكسسوارات والتخصيص، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، غسيل السيارات وإعادة التهيئة ، فيما تتميز نسخة “أوتوميكانيكا جدة” بمبادرة كفاءة الشاحنات العالمية، حيث يتم عرض أكثر من 50 % تشكيلة من المنتجات التي تغطي كل سلسلة قيمة المركبات من قطع الغيار والاكسسوارات، معدات ورش العمل، إلى إصلاح الهيكل والعناية بها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة أحمد باولس, أن ما يقرب من ثمانية ملايين مركبة خاصة، وأكثر من ستة آلاف مركبة تجارية، ما تعد فرصة لموردي قطع غيار وإكسسوارات السيارات، بجانب زيادة أعداد المركبات من 7.7 مليون في 2015 ـ إلى 10.3 مليون بحلول 2021)، فيما يتوقع أن يزيد الإنفاق على قطع واكسسوارات السيارات مع زيادة متوسط أعمار المركبات من 6.9 عام في 2015 إلى 7.5 عام بحلول 2021 .

من جهته أشار المدير الإداري في شركة للمعارض هادي الحارث, إلى أن إجمالي العائدات السوقية لسوق خدمات المركبات بالمملكة بلغ 25 مليار ريال عام 2015، لافتاً النظر إلى أنه يٌتوقع أن يشهد سوق خدمات السيارات في المملكة عائدات مجزية في القيمة السوقية بحلول عام 2021.