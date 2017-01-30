أمانة الشرقية تعتزم توقيع اتفاقية تعاون لرفع مستوى نظافة مساجد الطرق العامة والاقليمية



صراحة – خالد الحسين : تعتزم أمانة المنطقة الشرقية ممثله بالإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات توقيع مسودة اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية للعناية بالمساجد، بهدف رفع مستوى نظافة بعض المساجد و مرافقها الصحية الواقعة بالمحطات على الطرق العامة و الطرق الإقليمية.

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بامانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة في بعض مساجد محطات الوقود على الطرق الرئيسية، من خلال توفير الاشتراطات و المعايير التصميمية و معايير النظافة الخاصة بالمساجد و مرافقها.

ولفت الى أنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع عضو مجلس الإدارة للمؤسسة الخيرية للعناية بالمساجد المهندس عدنان بن عبدالرحمن المنصور والاعضاء المشاركين لدى المؤسسة وذلك بحضور مدير عام ادارة صحة البيئة بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشهيل، حيث اطلع الشهيل على العرض المفصل والمهام الموكلة للمؤسسة الخيرية ورؤيتها المستقبلية ورسالتها للمجتمع .

وقال إن المسودة المزمع توقيعها تتضمن نظافة المساجد و محتوياتها الداخلية كما تحتوي على شروط خاصة بالممرات المحيطة بها والمحلات المجاورة، مبينا أنه تندرج ضمنها مراعاة لشروط الصيانة والإصلاح الخاصة بالأبواب و النوافذ والأثاث الداخلي بشكل دوري اضافة الى بعض اعمال الصيانة اللازمة.

وذكر أنه سيراعى فيها النظافة المستمرة لدورات المياه بكافة محتوياتها و توفير منظفات و محاليل تعقيم للأيادي و مبيدات حشرية حسب الحاجة و كذلك المحافظة على صنابير المياه و التصريف الجيد لمياه الصرف الصحي، اضافة الى توفير جميع اشتراطات السلامة مثل : وسائل الإنذار المبكر و أنظمة مكافحة الحريق و الصيانة الدورية حسب تعليمات الدفاع المدني لضمان الأمن والسلامة لهذه المنشآت فيما سيتم وضع آلية لضبط الإضاءة بالمساجد و ملحقاتها و صيانتها بشكل مستمر من الداخل والخارج لضمان صلاحيتها و جاهزيتها للعمل و استبدال ما يتلف منها بنفس النوعية لما يحفظ على الإنارة الجيدة داخل هذه المساجد و خارجها.

وشدد على ان الاتفاقية تهدف الى ضمان فعالية و كفاءة الأجهزة الصوتية و وحدات التهوية و التكييف للمحافظة على درجات الحرارة مناسبة و التجدد الدائم للهواء داخل المساجد لتوفير أجواء عبادية مناسبة .

و زاد إن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على ابرام هذه الاتفاقية بتظافر جهود الجهات ذات العلاقة بهدف تبادل الخبرات و تعزيز سبل التعاون المشترك مع ذوي الاختصاص للوصول الى اعلى درجة الكفاءة و التميز و الرقي في سبيل تهيئة بيوت الله والتي تعد احد اهم الجهات الرئيسية التي يحتاجها المسافرين.