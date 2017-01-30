الدوري الإنجليزي : تشلسي أمام ليفربول غداً

صراحة – نواف العايد : يسعى فريق تشلسي المتصدر إلى تحقيق الفوز على ليفربول عندما يحل ضيفا عليه في افتتاح الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

ويتصدر تشلسي الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ارسنال الثاني و13 نقطة عن ليفربول الرابع .

أما ارسنال الثاني بـ 47 نقطة، فيخوض مواجهة سهلة نسبيا مع واتفور ، ويلتقي توتنهام الثالث برصيد 46 نقطة مع سندرلاند الأخير غداً.

ويلتقي مانشستر يونايتد الخامس برصيد 43 نقطة مع هال سيتي التاسع عشر بعد غد ، وستوك سيتي مع ايفرتون ، ويلعب وست هام مع مانشستر سيتي .

وفي باقي المباريات يلتقي غداً بورنموث مع كريستال بالاس، وبيرنلي مع ليستر سيتي حامل اللقب، وميدلزبره مع وست بروميتش البيون، ، وسوانسي سيتي مع ساوثمبتون .