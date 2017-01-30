النصر يواصل صدارته للجولة العاشرة بدوري الناشئين

صراحة – محمد المحسن : واصل فريق النصر صدارته لدوري الناشئين لكرة القدم بفوزه على نظيره الرائد بأربعة أهداف دون رد اليوم ضمن الجولة العاشرة من المسابقة .

وخسر الفتح من القادسية بهدفين دون رد ، وخسارة هجر من الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتعادل الهلال والشباب بهدف لكل منهما ، كما تعادل التعاون والاتفاق بدون أهداف ، في حين تأجلت مباراة عرعر والأهلي إلى تاريخ 13 / 2 / 2107 م .

ومع ختام الجولة يستمر النصر بالصدارة برصيد 27 نقطة ، يليه الاتحاد الثاني بـ 22 نقطة ، وثالثا الهلال بـ20 نقطة ، ورابعا الأهلي بـ 19 نقطة ، وخامسا هجر بـ 15 نقطة ، بفارق الأهداف عن الشباب السادس ، والسابع القادسية بـ 13 نقطة ، بفارق الأهداف عن الاتفاق الثامن ، وفي المركز التاسع الرائد بـ8 نقاط ، والعاشر الفتح بـ 7 نقاط ، والحادي عشر عرعر بـ 4 نقاط ، والثاني عشر والأخير التعاون بـ 3 نقاط