محافظ أملج يدشن فعاليات السوق الشعبي بمركز الشبحة

صراحة – خالد الحسين : دشن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي رئيس لجنة التنمية السياحية أمس ، فعاليات السوق الشعبي بمركز الشبحة التابع للمحافظة ، بحضور رئيس بلدية الشبحة سعيد خليل السعيد وأهالي المركز وعدد من الزوار القادمين من محافظات أملج وينبع والعيص وقراها .

وشهد السوق عرضا للمنتجات التي تشتهر بها الشبحة كالسمن البري والعسل الجبلي والقمح الطبيعي “الزرعية” الذي تشتهر به الشبح ويزرع على الأمطار ويحصد بطرق التقليدية البدائية ، كما تم عرض بعض المأكولات الشعبية والمشغولات واليدوية التي أعدتها الأسر المنتجة .

وتضمنت فقرات الفعاليات فقرات الطيران الشراعي وسباق اختراق الضاحية وعروض للفنون الشعبية التي تتميز بها الشبحة والقرى المجاورة لها.

من جانبه أوضح محمد صميط الرفاعي رئيس مركز الشبحة والمشرف على لجان التنشيط السياحي المنظمة لهذه الفعاليات أن مبيعات السوق الشعبي في يومه الأول تجاوزت 100 ألف ، مؤكداً أن ذلك يدل على نجاح الفعاليات التي خلقت حراكا اقتصاديا يستفيد منها أبناء المنطقة خاصة الأسر المنتجة