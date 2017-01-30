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30 يناير, 2017   1932

أحد المشتبه بهما في اطلاق النار داخل مسجد كيبك يتصل بالشرطة لتسليم نفسه

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صراحة – وكالات:  فاد المفتش في شرطة كيبك دوني توركوت الاثنين أن احد المشتبه بهما في عملية إطلاق النار داخل مسجد المدينة والتي أوقعت ستة قتلى وثمانية جرحى، اتصل بالشرطة لتسليم نفسه.

وعرفت وسائل الاعلام المحلية عن المشتبه بهما باسمي الكسندر بيسونيت ومحمد خضر، مشيرة إلى أن الثاني من أصل مغربي، غير أن الشرطة رفضت تأكيد هويتيهما مكتفية بالقول إنهما كنديان.

وتلقى رقم الطوارئ في الشرطة في الساعة 19,55 (0,55 ت غ الاثنين) اولى الاتصالات التي أفادت عن اطلاق نار في المركز الثقافي الاسلامي في كيبك، فوصلت الشرطة الى الموقع بعد دقائق وقبضت على مشتبه به أول في جوار المسجد.

 

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