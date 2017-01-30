تدشين برنامج النظام الإلكتروني للإنذار المبكر فى اليمن

صراحة – واس : دشن وزير الصحة العامة والسكان اليمني، الدكتور ناصر باعوم اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برنامج النظام الإلكتروني التكاملي للإنذار المبكر عن الأمراض الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مدى يومين.

وأكد الدكتور الوزير باعوم في حفل التدشين أهمية البرنامج الذي يقوم على عملية الترصد والإنذار المبكر للأوبئة من خلال التنسيق المستمر بين الجهات والمنظمات العاملة في هذا البرنامج.

وقال إن البرنامج الذي بدأ بمحافظة عدن، أسهم في تسهيل وإنجاح عملية التوسع السريع في مواقع الرصد لجميع المحافظات, منوهًا بالدور الكبير الذي قامت به منظمة الصحة العالمية ودعمها المستمر للوزارة في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الصحية على مستوى اليمن.