القوات الجوية تعلن عن توفر وظائف فنية

صراحة – محمد المحسن : أعلنت اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية بقيادة القوات الجوية ، عن توفر وظائف شاغرة ابتداءاً من 24 / 4 /1438 إلى 5/ 5/ 1438 هـ .

وتضمنت الوظائف فني إبطال مفعول متفجرات بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط جناح الإمدادات ، وفني إدارة تموين بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات .

وأوضحت القيادة أنه سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط بهيئة إدارة القوات الجوية ، مفيدة بأنه يمكن الاستفسار عن طريق الهاتف4769777 / تحويله / 41506 – 41296 – 41228 / .