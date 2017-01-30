خفر السواحل الليبي يعترض 700 مهاجر في عرض البحر

صراحة – وكالات : أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، الاثنين، أن خفر السواحل الليبي اعترض حوالي 700 مهاجر قرب سواحل صبراتة في غرب البلاد، كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا.

وقال العقيد أيوب قاسم، إن أفراد خفر السواحل اعترضوا، فجر الجمعة، 700 مهاجر في زورقين خشبيين على بعد ثلاثة أميال بحرية من مدينة صبراتة، و 70 كلم غرب طرابلس.

وأضاف المسؤول الليبي أن المهربين الذين كانوا على الشاطئ أطلقوا النار على الدورية دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن خفر السواحل تعامل مع الوضع ما أجبر المهربين على الفرار.

وأوضح أيوب قاسم أن معظم المهاجرين الموقوفين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى مصريين وسوريين وتونسيين وفلسطينيين كانوا أيضا على متن الزورقين.

إلى ذلك، قام خفر السواحل الإيطالي بإغاثة أكثر من 1360 مهاجرا، منذ الجمعة، وعثروا على جثث ثلاثة مهاجرين، في مراكب مستهلكة أبحرت من السواحل الليبية رغم الأحوال الجوية السيئة.

ويستفيد مهربو البشر غير الشرعيين من حالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، ويقومون باستغلال حاجة المهاجرين للوصول إلى أوروبا. وتبحر معظم الزوارق من غرب البلاد باتجاه إيطاليا التي تبعد 300 كلم من سواحل ليبيا.