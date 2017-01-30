نجاح عملية تكميم وفتاق للحجاب الحاجز بالمنظار في مستشفى الملك خالد

صراحة – الرياض : نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد العام في إجراء عملية تكميم لمعدة، وعملية فتاق للحجاب الحاجز لمريضة، حيث قام الفريق الطبي بتحرير المريء بالكامل من الالتصاقات، وإصلاح الفتاق بعد تكميم المعدة، وقد تمت هذه العملية بواسطة المنظار عن طريق فتحة واحدة لجسم المريضة لا يتعدى طولها نصف سم إلى 1 سم بدلاً من عمل شقوق كبيرة قد تؤدي إلى آلام كبيرة، والتهابات، وندبات ما بعد العملية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة التي يقضيها المريض بالمستشفى في مثل هذه الحالات لا تتعدى أسبوعًا، وأن عودته إلى حياته الطبيعية تكون أسرع من العمليات المفتوحة