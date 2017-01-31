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31 يناير, 2017   2139

ترامب يقيل مسؤولين لرفضهما تطبيق قراره بشأن حظر السفر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الابيض بواشنطن يوم 27 يناير كانون الثاني 2017. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

صراحة – وكالات : أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، القائمة بأعمال وزير العدل والمسؤول بالوكالة عن الهجرة والجمارك لرفضهما تطبيق قراره بشأن حظر السفر.

وأعلن البيت الأبيض في تغريدة على حسابه في “تويتر”، عن إقالة سالي ييتس وتعيين دانا بوينتي المدعي العام للمقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا مكانها.

وكانت ييتس في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، تتولى منصب نائبة وزير العدل، وآل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

وقد أصدرت، في وقت سابق، تعميما تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا 7 دول عربية من السفر للولايات المتحدة. وشككت في تعميمها بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وقالت بيتس: “مسؤوليتي لا تكمن في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، فحسب، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع”.

وأبلغت محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون “منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب”.

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