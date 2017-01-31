ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال بالرياض

صراحة – نواف العايد : اوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالاشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات عن تعرض احد محال الاتصالات بحي العقيق شمال العاصمه فجر يوم الأحد الماضي للسرقه و مناشدة صاحب المحل للجهات الأمنيه بسرعة ضبط الجاني و تقديمه للعدالة.

عليه فقد تمكنت بتوفيق من الله و فضل إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص ( جميعهم باكستانيي الجنسيه في العقدين الثالث و الرابع من العمر ) ثبت صلتهم بالبلاغ ، و بسماع أقوالهم أقروا جميعاً بما نسب اليهم موزعين الأدوار فيما بينهم، و ثبتت صلتهم بسرقة تسع محال أخرى حيث تجاوزت قيمة المسروقات مئتين و خمسون ألف ريال.

جرى ايقافهم رهن تحديد صلتهم بجرائم أخرى مقيده ضد مجهول من واقع سجلات البلاغات و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص.