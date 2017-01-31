أمريكا وكوريا الجنوبية تعززان الدفاع ضد تهديد كوريا الشمالية

صراحة – وكالات : قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي في اتصال هاتفي يوم الاثنين على اتخاذ خطوات لتعزيز دفاعهما “في مواجهة التهديد المتزايد من كوريا الشمالية” وذلك وسط تقارير عن أن بيونجيانج ربما تجهز لتجربة صاروخية جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان أن ماتيس جدد التأكيد للوزير الكوري الجنوبي هان مين كو على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن بلاده و”توفير رادع موسع باستخدام كل القدرات الأمريكية”.

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية في بيان إن الجانبين اتفقا على نشر نظام الدفاع الصاروخي ثاد في كوريا الجنوبية وفق ما هو مخطط له للدفاع ضد القدرات النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية.

كانت الصين قد اعترضت على نشر النظام ثاد قائلة إنه سيزعزع التوازن الأمني بالمنطقة مما دفع بعض زعماء المعارضة في كوريا الجنوبية للدعوة لتأجيله أو إلغائه.

تأتي زيارة ماتيس للمنطقة في ظل تقارير عن أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخي باليستي جديد فيما قد يمثل تحديا مبكرا لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأجرت بيونجيانج سلسلة من التجارب النووية والصاورخية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة. وأجرت خامس تجربة نووية لها في سبتمبر أيلول.

وذكر بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن ماتيس التقى أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله في البنتاجون وعبر عن تقديره الشديد لمساهمات الأردن في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.