السوق المالية توافق على زيادة رأس مال شركة الدريس للخدمات البترولية

صراحة – الرياض : أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات زيادة رأس مالها من (400,000,000) ريال إلى (500,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (100,000,000) ريال من بند “الارباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (40,000,000) سهم إلى (50,000,000) سهم، بزيادة قدرها (10,000,000) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على ان تستكمل الشركة الاجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.