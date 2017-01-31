سياحة نجران تواصل جولاتها الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة

صراحة – واس : تواصل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، جولاتها الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات بالمنطقة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة لزوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 1438هـ.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن الجولات الرقابية شملت الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، مؤكدًا أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة، ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها والحد من التلاعب بالأسعار والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة التي تقدم للنزيل.

وبين آل مريح أن الهيئة حريصة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة مقابل السعر المدفوع لتمكين زوار منطقة نجران من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال العطل والإجازات الرسمية.