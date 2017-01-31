فروسية نجران تقيم سباقها الـ 15 للموسم الحالي

صراحة – الرياض : أُقيم بميدان فروسية نجران أمس، السباق الـ 15 للموسم الحالي.

وبين أمين عام ميدان فروسية نجران المكلف محمد بن مهدي غشام، أن السباق تكون من خمسة أشواط مسافتها 2000 متر, خصص الشوط الأول للجياد الثالثة “إنتاج”، وحقق المركز الأول الجواد “شعت أنواره” للمالك منيف محمد آل منيف، والشوط الثاني للجياد مفتوح الدرجات إنتاج 2014م وحصل على المركز الأول الفرس “عذبة الجنوب” للمالك مهدي حسين آل شريان, فيما خصص الشوط الثالث للجياد المستوردة “مفتوح الدرجات” وحصل على المركز الأول الجواد “ابن مالك” للمالك منيف محمد آل منيف.

وخصص الشوط الرابع لجياد الإنتاج “مفتوح الدرجات”، وحصل على المركز الأول الجواد “الدويدار” للمالك صالح أحمد آل حيدر ، فيما خصص الشوط الخامس “الرئيس” للأفراس “إنتاج” مفتوح الدرجات وحقق المركز الأول الفرس “لاقوندا” للمالك منيف محمد آل نيف.