“هدف” يدعم توطين قطاع الاتصالات عبر برامج موجهة للمنشآت ورواد الأعمال وطالبي العمل

صراحة-الرياض:أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعمه لتوطين قطاع الاتصالات، من خلال تقديمه مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، ورواد الأعمال، وطالبي العمل الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط الحيوي.

ويقدم “هدف” دعما ماليا للمنشآت وراود الأعمال وطالبي العمل، من خلال دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط، إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة، وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

ويوفر صندوق تنمية الموارد البشرية، مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية، والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط التالي: www.taqat.sa

ويكرّس صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” جهوده لتوطين قطاع الاتصالات، وذلك من خلال الوصول إلى الفئات المستهدفة، و التعريف بالبرامج وآليات الدعم وقنوات التوظيف المختلفة، والتي ساهمت في توطين قطاع الاتصالات، إذ ساهم الصندوق في دعم أربعة برامج تدريبية متخصصة (مهارات خدمة العملاء ـ مهارات المبيعات ـ أساسيات صيانة الجوال ـ صيانة جوال متقدم)، بالشراكة مع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقد بلغ عدد من اجتاز البرنامج ما يقارب (43.162) متدربا ومتدربة، حيث تم تنفيذ البرامج في جميع مناطق المملكة، كما أن دعم الصندوق مستمر لبرامج التوطين، وخاصة برنامج “صيانة جوال متقدم”، نظرًا للطلب المتزايد وحاجة سوق العمل للمتخصصين في الصيانة.

ويقدم “هدف”، دعمًا لرياديي الأعمال الراغبين بالعمل في مجال بيع وصيانة الجوال، من خلال تأهيل وتدريب أصحاب المنشآت الصغيرة، إذ يتحمل تكاليف البرنامج التدريبي لرياديي الأعمال الراغبين بالاستثمار بمجال الاتصالات، حيث تم توقيع اتفاقية مع معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة”، تم من خلالها تدريب 3000 ريادي للأعمال بمجال قطاع الاتصالات، منهم 1730 رياديا للأعمال، تم اعتماد قروض لهم من بنك التنمية الاجتماعية، لافتتاح مشاريع في مجال بيع وصيانة الجوال.

كما يقدم الصندوق دعما ماليا لرياديي الأعمال الراغبين بالاستثمار في القطاع بمبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا لمدة 24 شهرًا، من خلال برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.