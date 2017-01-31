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31 يناير, 2017   1357

فِرق الهلال الأحمر بجدة تباشر 8655 بلاغاً الشهر الماضي

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صراحة-جدة:باشرت فِرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال الشهر الماضي 8655 بلاغاً لحالات تنوعت ما بين الحوادث المرورية والحالات المرضية .
وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبد الله بن أحمد أبو زيد، أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات بالهيئة باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز المنتشرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بالهيئة باشرت تلك الحوادث في مدة زمنية مرضية.
وأهاب أبو زيد, بقائدي المركبات بعدم السرعة والتهور، والالتزام بقواعد وأنظمة المرور بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع ومتابعة كبار السن والأطفال بشكل مستمر لأنهم عرضة للأزمات والمشاكل الصحية والإصابات.

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