الوفد البوسني والصربي المشترك يزور المتحف الوطني

صراحة-الرياض:قام الوفد البوسني والصربي المشترك الذي يزور المملكة حالياً بزيارة للمتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع أمس، بهدف الاطلاع على حضارة وتاريخ المملكة التي تجسدها محتويات المتحف التراثية والثقافية وما يزخر به من كنوز أثرية وسلسلة من المخطوطات التي تجسد عمق المملكة الحضاري عبر الحقب المختلفة.

وتجول الوفد في قاعات المتحف الوطني الثمان التي تحكي تاريخ وحضارة هذه الأمة، شملت قاعة الإنسان والكون، وقاعة الممالك العربية، وقاعة العصر الجاهلي، وقاعة البعثة والنبوية، وقاعة الإسلام والجزيرة العربية، وقاعة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، وقاعة توحيد المملكة.

وبين أعضاء الوفد أن الزيارة أتاحت لهم فرصة الاطلاع على تاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها، مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار تمتين العلاقة بين المملكة وجمهوريتي البوسنة والهرسك وصربيا ،وتعزيز سبل التعاون في المجالات المختلفة، لا سيما في السياحة والاستثمار والمجالات ذات العلاقة.