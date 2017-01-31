مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والتدريب التقني يطوران برامج تدريبية لذوي الإعاقة

صراحة-الرياض:وقع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف تطوير الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتدريب .

ووقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المركز ،ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد،إذ سيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية الموقع بالمركز أمس الأول على تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لذوي الإعاقة و تبادل الاستشارات اللازمة في الأمور ذات الصلة بعملية التدريب والتأهيل، و كذلك إعداد دراسات وبحوث مشتركة ومتخصصة في تطوير مهارات ذوي الاعاقة وتأهيتهم لسوق العمل.

وتحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطويرالمزيد من البرامج لخدمة ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تدريبية مناسبة لهم ، حيث أنشأت مؤخراً إدارة التقنية الخاصة لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات والمعاهد التقنية لذوي الإعاقة، بهدف التوسع في تقديم البرامج التدريبة لهذه الفئة من المجتمع . .

و بلغ عدد الخرجين لجميع فئات ذوي الاعاقة من البرامج التدريبية المقدمة في مختلف الوحدات التدريبية 1199 خريجاً حتى نهاية العام التدريبي الماضي 1436 – 1437هـ.

وتعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حالياً على إطلاق برامج تدريبية إلكترونية لذوي الإعاقة ستتيح الفرصة لهم للتدريب في التخصصات التي تتناسب مع نوعية اعاقاتهم وتسهم في توفير الجهد والعناء عليهم.