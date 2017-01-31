دوري الشباب: ست مباريات ضمن الجولة العاشرة

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته العاشرة تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – الفتح

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

هجر – الرائد

الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )

اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

العدالة – الاتحاد

الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

الوحدة – النصر

الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )

اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً

بطاقة المباراة

أحد – الشباب

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الهلال

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً