دوري الشباب: ست مباريات ضمن الجولة العاشرة

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته العاشرة تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – الفتح
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الرائد
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
العدالة – الاتحاد
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
الوحدة – النصر
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً
بطاقة المباراة
أحد – الشباب
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الهلال
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الثلاثاء 31 يناير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً