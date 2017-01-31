الحكومة السورية تحذر من إقامة مناطق آمنة دون موافقتها

صراحة-وكالات:قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الاثنين إن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين دون تنسيق مع دمشق هو “عمل غير آمن” ويشكل انتهاكا للسيادة السورية.

وأوضحت الوكالة أن وزارة الخارجية السورية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اتفقتا على الأمر خلال اجتماع في دمشق. ولم تذكر أي تفاصيل.

كان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان اتفقا في اتصال هاتفي يوم الأحد على تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن.

وهذا أول تعليق من دمشق على القضية منذ أن قال ترامب يوم الأربعاء إنه “سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا” للاجئين الفارين من العنف في البلد الذي يعاني من الحروب.

وأشارت وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى أن من المتوقع أن يأمر ترامب وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد خطة لإقامة المناطق الآمنة في تحرك يهدد بزيادة التدخل العسكري الأمريكي في الصراع السوري.

ورحبت الأطراف الداعمة للمعارضة السورية بتأييد ترامب لفكرة إقامة مناطق آمنة وتقول تركيا إنها تنتظر لترى نتائج وعد الرئيس الأمريكي.