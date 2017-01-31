وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس مجلس علماء البوسنة السابق

صراحة-الرياض:استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم، رئيس مجلس علماء البوسنة والهرسك السابق الشيخ مصطفى سيريتش، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالعمل الإسلامي وسبل دعمه وتطويره.

وعبر الشيخ مصطفى سيريتش عن سعادته بلقاء معالــــي الوزيـر الشيخ صالح آل الشيخ، والتشاور معه في كثير من القضايا الراهنة، مؤكداً أهمية هذا اللقاء في الوقوف على عدد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي أجمع، منوهاً في الوقت ذاته باللقاءات التي تمت بينه وبين معاليه خلال السنوات الماضية.

وأبان أن هذا اللقاء يأتي استمراراً للتشاور واللقاءات المتواصلة مع معاليه، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية، مشيداً بمواقف المملكة والشعب السعودي المساند لإخوانهم المسلمين في البوسنة والهرسك، وقال: إن المملكة وقيادتها وشعبها يستحقون كل التقدير والاحترام من المسلمين في أرجاء المعمورة عامة، وفي البوسنة والهرسك خاصة.

وأبدى سيريتش تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة في دعم الإسلام والمسلمين، والحفاظ على الهوية الإسلامية، وقال: لا بديل لدور المملكة العربية السعودية في الحفاظ والدفاع عن الإسلام والمسلمين، والتطوير والتشجيع على التربية والأخلاق الإسلامية الصحيحة وعلى تضامن المسلمين حول العالم، والحرص المستمر على تعاون المسلمين في كل ما هو خير للأمة الإسلامية، ورفع شأن العلماء ودعم مكانتهم في العالم، وكذلك توضيح صورة الإسلام النقية البعيدة عن الإفراط والتفريط،منوهاً بالأعمال الجليلة التي قامت بها قيادة المملكة العربية السعودية وعلماؤها في الدفاع عن الإسلام، والتصدي لمن يحاول إلصاق التهم الباطلة.

حضر الاستقبال المستشار الخاص في مكتب معالي الوزير الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الزيد، والملحق الديني في السفارة الدكتور عبدالمجيد بن غيث الغيث