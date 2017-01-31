محاضرات توعوية بجوامع محافظة رابغ لـ ” معالجة الفكر الضال ومحاربته “

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد عدداً من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة رابغ خلال الفترة من 6 جمادى الأولى وحتى 4 جمادى الثاني، وذلك بهدف معالجة الفكر الضال ومحاربته.

وأوضح نائب مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع ياسر فدعق, أن أولى هذه المحاضرات سيلقيها سعد بن عتيق العتيق بعنوان “أسباب انشراح الصدر” بجامع السنوسي بحي القلة يوم الجمعة القادم، كما سيلقي حمدان محمد الهندي محاضرة بعنوان “خطر الإرهاب الفكري على المجتمع”، وذلك بجامع التقوى بحي الصمد يوم الثالث عشر من الشهر الجاري بعد صلاة العشاء.

ويلقي الدكتور نواف بن معيض الحارثي, محاضرة بعنوان “أخطاء الطهارة والصلاة” بجامع الحسن يوم 20 من الشهر الجاري بعد صلاتي المغرب والعشاء مباشرة، فيما يلقي سليم بن سالم اللقماني محاضرة بعنوان “حقوق الأبناء” بجامع الشربتلي بحي البدو يوم 27 من الشهر الجاري بعد صلاتي المغرب والعشاء، كما يلقى حمدان الهندي محاضرة بعنوان “طاعة ولي الأمر” بجامع التقوى بحي الصمد يوم الرابع من شهر جمادى الآخر القادم بعد صلاتي المغرب والعشاء مباشرة.