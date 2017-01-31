مصادرة ستة أطنان لمواد غذائية في مستودع مخالف ببحرة

صراحة-مكة المكرمة:تمكنت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة اليوم من ضبط مطبخ عشوائي داخل مستودع يقوم بطبخ الطعام وتجهيزة ومن ثم توزيعة على مجموعة من المطاعم في جدة .

وبين رئيس البلدية المهندس رائد الشريف، أن كمية المصادرات بلغت أكثر من ستة أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتم إغلاق الموقع وإعداد محضر بذلك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

وأكد أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحلات المواد الغذائية وتجهيزها ، مشيراً إلى أن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم للمحافظة على الإصحاح البيئي ، من خلال القيام بالجولات الميدانية للتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة ، والقضاء على الظواهر التي تشكل خطرا على الصحة العامة