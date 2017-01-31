النفط يهبط مع تقويض زيادة في إنتاج الخام الأمريكي جهود أوبك لخفض الإنتاج

صراحة-وكالات:انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن قوضت زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة مساعي أوبك ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج سعيا لدعم السوق.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 55.13 دولار للبرميل منخفضا عشرة سنتات عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. وفقد برنت نحو 5.6 في المئة من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوى في يناير كانون الثاني.

وجرى تداول عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عند 52.45 دولار للبرميل بانخفاض 28 سنتا عن سعر التسوية السابقة. والخام منخفض نحو 2.8 في المئة منذ بلوغه مستوى ذروة في يناير كانون الثاني.

ويعكس الانخفاض شعورا بأن الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بهدف القضاء على فائض في الإنتاج غير كافية لتعادل زيادة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة.

وقال بنك جيفريز للاستثمار الأمريكي يوم الثلاثاء إنه في الوقت الذي اتسم فيه “التزام أوبك بأهداف الإنتاج بالقوة … فإن مستويات أنشطة (الحفر بالولايات المتحدة) تتزايد بالفعل.”

وقال البنك إنه نتيجة لذلك “لا يميل لتغيير توقعاته لسعر خام برنت عند 57.75 دولار للبرميل في 2017 و71.75 دولار للبرميل في 2018.”