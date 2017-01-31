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31 يناير, 2017   2162

” وطننا أمانة ” محاضرتان بتعاوني أحد المسارحة غدًا

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صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان غداً محاضرتين ، بعنوان ” وطننا أمانة ” الأولى للرجال يلقيها علي بن مصطفي اللبان , بمقر البرنامج والمقام بالحديقة الشمالية بحي الشهداء بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة , والثانية للنساء تلقيها فاطمة بنت إسماعيل أبو الجن , وذلك بمقر نادي الحي النسائي .
وتأتي المحاضرتان اللتان ستقام بعد صلاة العشاء ضمن فعاليات البرنامج الدعوي والثقافي الثالث ” وطننا .. أمانة ” الذي ينظمه المكتب خلال العام الحالي .

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