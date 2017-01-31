” وطننا أمانة ” محاضرتان بتعاوني أحد المسارحة غدًا

صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان غداً محاضرتين ، بعنوان ” وطننا أمانة ” الأولى للرجال يلقيها علي بن مصطفي اللبان , بمقر البرنامج والمقام بالحديقة الشمالية بحي الشهداء بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة , والثانية للنساء تلقيها فاطمة بنت إسماعيل أبو الجن , وذلك بمقر نادي الحي النسائي .

وتأتي المحاضرتان اللتان ستقام بعد صلاة العشاء ضمن فعاليات البرنامج الدعوي والثقافي الثالث ” وطننا .. أمانة ” الذي ينظمه المكتب خلال العام الحالي .