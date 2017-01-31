محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يسلّم الشركة العربية وشركة بُعد ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي

صراحة-الرياض:سلَّم معالي الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي لكل من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وشركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص، وذلك بمقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة الرياض، حيث حضر التسليم كبار المسؤولين في الهيئة، والشركة المرخص لها.

وبين معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة تهدف من الترخيص لخدمات التصديق الرقمي لتعزيز الاستثمار في صناعة التصديق الرقمي، وتقديم خدماته في سوق التعاملات الإلكترونية في المملكة من خلال منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تقوم عليها كافة التعاملات الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، وتمكين مستخدمي شبكة الإنترنت من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بخصوصية وسرية وموثوقية.

وفي ذات الوقت قدمت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وشركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية شكرهما وتقديرهما لـ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لجهود نحو تحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع المهم.

ومما يجدر ذكره أن خدمة التصديق الرقمي هي منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى لإنشاء توقيع إلكتروني، وإثبات هوية المتعاملين إلكترونيا وموافقتهم على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل الإلكتروني.