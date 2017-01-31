التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> الحملة الوطنية السعودية تواصل توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين في لبنان
31 يناير, 2017   2668

الحملة الوطنية السعودية تواصل توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين في لبنان

386f8c7f03

 

صراحة-الرياض:واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا وعبر محطتها ال 60 توزيع كسوة الشتاء على السوريين في لبنان .
وقامت الحملة من خلال مكتبها في لبنان بتوزيع المساعدات الاغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين هناك وذلك بعد تنفيذ محطتين الأولى في طرابلس والثانية في بعلبك .
وشملت المساعدات ، الكسوة الشتوية التي تحتوي على البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية إلى جانب أطقم الاواني المنزلية والحقيبة الصحية مستهدفة بذلك 1033 أسرة بواقع 6198 مستفيدا من الاشقاء السوريين .
وأكد مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن الحملة مستمرة بإذن الله في تامين احتياجات اللاجئين السوريين في مناطق لبنان ، مبينا أن مكتب الحملة في لبنان يعمل على تلبية حاجة الأشقاء السوريين من اللاجئين في مناطق واسعة بلبنان .
من جانبه أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين من خلال تنفيذ مشاريعها المستمرة والمتنوعة

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA