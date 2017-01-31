أمانة الشرقية تفعل الإشعارات الآلية عبر الجوال

صراحة-الرياض:دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مؤخراً ، خدمة الإشعارات الإلكترونية عبر رسائل الجوال القصيرة SMS ، و ذلك لإشعار المستفيد بحركة المعاملات وما يستجد فيها .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير, أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة, التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات, مؤكداً أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية وخدمة المستفيدين في منازلهم .

وكشف الجبير عن توجه أمانة المنطقة الشرقية ، لتطوير خدماتها الإلكترونية ، وذلك بعد أن دشن صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف مؤخراً, إستراتيجية ” رقمي “, مؤكداً حرص الأمانة على الارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين .

وأشار إلى أن أمانة الشرقية ، تقدم عدة خدمات إلكترونية مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية ، والمعاملات (معاملتي) عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية ، بهدف مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مؤكدًا أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم ( أمانة بلا ورق ) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

ودعا الجبير, عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة عبر الرابط ( www.Eamana.gov.sa ) والاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها, منوهاً بأن العمل مستمر لتطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين .